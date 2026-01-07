Spectacle | PANDAX | Cirque la Compagnie Le Chapiteau Le Mans

Spectacle | PANDAX | Cirque la Compagnie

Le Chapiteau 6 Bd. Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 19:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Dans une Fiat Panda, cinq frères sont réunis pour la première fois. Du retour des obsèques de leur père, ils roulent, l’urne funéraire sous le bras, quand soudain, c’est l’accident. Dans un tourbillon d’acrobaties, ces cinq hommes se chamaillent et coopèrent. Au creux de la gravité, ils révèlent l’humour des moments tragiques, avec pour seul langage l’acrobatie. Au mât chinois, à la bascule, à l’échelle libre ou à moto, ils nous embarquent dans un road trip tragicomique et virtuose.

Conseillé à partir de 6 ans .

Le Chapiteau 6 Bd. Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle | PANDAX | Cirque la Compagnie Le Mans a été mis à jour le 2026-01-07 par Le Plongeoir Cité du Cirque