Spectacle Panique à la fabrique Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Spectacle Panique à la fabrique

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : 3 EUR

3

Tarif réduit

Date : Dimanche 2025-12-14 15:00:00

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Ce spectacle, dont l’intrigue se déroule dans la fabrique de jouets du Père Noël, met en scène un lutin, ouvrier de la fabrique, et son chef de service, aux prises tous deux avec une mystérieuse boite noire qui fait son apparition. C’est la panique. Qui vient perturber le bon déroulement des fêtes ? Un mystérieux homme en noir en viendra révéler les raisons La banquise fond suite au réchauffement climatique, Noël est en péril !

Sur réservation. Tout public

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

Set in Santa?s toy factory, the show features a factory worker elf and his supervisor, both of whom have to contend with a mysterious black box that appears. Panic ensues. Who is disrupting the festivities? A mysterious man in black reveals the reasons: The sea ice is melting due to global warming, and Christmas is in danger!

Book now.

In diesem Stück, das in der Spielzeugfabrik des Weihnachtsmannes spielt, geht es um einen Wichtel, der in der Fabrik arbeitet, und seinen Vorgesetzten, die beide mit einer mysteriösen schwarzen Kiste zu kämpfen haben, die plötzlich auftaucht. Es kommt zu einer Panik. Wer stört den reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten? Ein mysteriöser Mann in Schwarz wird die Gründe dafür aufdecken: Das Packeis schmilzt aufgrund der globalen Erwärmung, Weihnachten ist in Gefahr!

Auf Vorbestellung.

Ambientato nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, lo spettacolo vede protagonisti un elfo operaio e il suo supervisore, entrambi alle prese con la comparsa di una misteriosa scatola nera. Si scatena il panico. Chi sta disturbando i festeggiamenti? Un misterioso uomo in nero ne svelerà le ragioni: Il ghiaccio marino si sta sciogliendo a causa del riscaldamento globale e il Natale è in pericolo!

Solo su prenotazione.

Ambientado en la fábrica de juguetes de Papá Noel, el espectáculo presenta a un elfo trabajador de la fábrica y a su supervisor, que tienen que enfrentarse a una misteriosa caja negra que aparece. Se desata el pánico. ¿Quién está perturbando las festividades? Un misterioso hombre de negro revelará los motivos: El hielo marino se está derritiendo como consecuencia del calentamiento global, ¡y la Navidad está en peligro!

Sólo con reserva.

