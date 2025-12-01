Spectacle « Papa n’aime pas Noël » Brumath

Spectacle « Papa n’aime pas Noël » Brumath mercredi 17 décembre 2025.

Spectacle « Papa n’aime pas Noël »

2 petite rue de l’église Brumath Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 15:30:00

2025-12-17

Papa n’aime pas Noël, c’est un fait ;

Tous les ans c’est la même histoire, il ronchonne, se lamente, critique et part se coucher avant même que l’apéro ne soit terminé ! Mais cette année, Maman et Lulu ont décidé de ne pas laisser passer ce mauvais comportement ! En fouillant dans ses vieilles affaires, le passé de Papa semble rempli de mystères… Ni une, ni deux, Maman décide de mener son enquête. Au fil de sa quête, elle va croiser un boulanger un peu particulier, un commandant de navire et son mousse, un lion carrément flémard, pour enfin arriver au royaume du Père Noël. Mais arrivera-t-elle à découvrir pourquoi pourquoi Papa n’aime pas Noël ?

Un conte interactif d’environ 1h qui séduira petits et grands, idéal pour les enfants entre 4 et 8 ans. .

2 petite rue de l’église Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 accueil@brumath.fr

