Spectacle Papillon noir Le Chalon

795 route des Tilleuls Le Chalon Drôme

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Papillon Noir (le premier et le dernier souffle): De et par Solen Briand la subliminale compagnie.

Spectacle de magie intime sur le thème de la mort. Sujet si peu abordé ou toujours avec beaucoup de sérieux. Sujet essentiel, qui nous concerne tous.

English :

Papillon Noir (the first and last breaths): By and for Solen Briand la subliminale compagnie.

An intimate magic show on the theme of death. A subject so seldom addressed, or always with great seriousness. An essential subject that concerns us all.

German :

Papillon Noir (Der erste und der letzte Atemzug): Von und mit Solen Briand la subliminale compagnie.

Eine intime Zaubershow über das Thema Tod. Ein Thema, das so selten oder immer mit großem Ernst behandelt wird. Ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft.

Italiano :

Papillon Noir (il primo e l’ultimo respiro): Di e su Solen Briand la subliminale compagnie.

Uno spettacolo di magia intimo sul tema della morte. È un argomento che viene affrontato raramente, o sempre con grande serietà. Un tema essenziale che ci riguarda tutti.

Espanol :

Papillon Noir (el primer y el último aliento): Por y sobre Solen Briand la subliminale compagnie.

Un espectáculo de magia intimista sobre el tema de la muerte. Un tema que rara vez se aborda, o siempre con gran seriedad. Un tema esencial que nos concierne a todos.

