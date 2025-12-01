Spectacle Papillote Compagnie Moska Médiathèque Saint-Pierre Nancy
Spectacle Papillote Compagnie Moska Médiathèque Saint-Pierre Nancy mercredi 10 décembre 2025.
Spectacle Papillote Compagnie Moska
Médiathèque Saint-Pierre 1 Av. Dr Heydenreich Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 16:15:00
fin : 2025-12-10 16:45:00
2025-12-10
Papillote est un très joli conte raconté par la Compagnie Toska, du théâtre d’objets avec popups, costume à surprise et musique. Pour tout-petits lutins dès 12 mois¿!Enfants
English :
Papillote is a very pretty tale told by Compagnie Toska, object theater with popups, surprise costumes and music. For little elves from 12 months¿!
German :
Papillote ist ein wunderschönes Märchen, das von der Compagnie Toska erzählt wird. Es handelt sich um ein Objekttheater mit Popups, Überraschungskostümen und Musik. Für kleine Kobolde ab 12 Monaten¿!
Italiano :
Papillote è una favola deliziosa raccontata dalla Compagnie Toska, un teatro degli oggetti con pop-up, costumi a sorpresa e musica. Per piccoli elfi a partire dai 12 mesi!
Espanol :
Papillote es un cuento encantador contado por la Compagnie Toska, un teatro de objetos con pop-ups, disfraces sorpresa y música. Para duendecillos a partir de 12 meses
