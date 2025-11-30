Spectacle Papillote Erstein

Spectacle Papillote Erstein dimanche 30 novembre 2025.

Spectacle Papillote

Rue Georges Besse Erstein Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-12-01 14:30:00

A l’orée de l’hiver, Sapin a dû quitter sa forêt et se sent seul. Mais grâce à sa rencontre avec Bertille, une fille au chapeau-piano, ils vont retrouver un à un tous ses amis.

Théâtre d’objets et papiers Nature Amitié

De 12 mois à 6 ans et +

Cie Moska (67)

Idée originale, jeu : Elsa POULIE et Marie MICHEL Ecriture : Elsa POULIE et Marie MICHEL Composition musicale Nicolas BECK Aide à la narration : Marie DORLEANS Costume Elsa POULIE et Marie MICHEL Scénographie et objets Marie MICHEL Construction du sapin Jérôme RICH Crayonné illustration Claire FROSSARD Conseil jeu Dominique RENCKEL .

Rue Georges Besse Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

At the dawn of winter, Sapin has had to leave his forest and is feeling lonely. But when he meets Bertille, a girl with a piano hat, one by one they find all his friends.

German :

Zu Beginn des Winters musste Tannenbaum seinen Wald verlassen und fühlt sich einsam. Doch dank seiner Begegnung mit Bertille, einem Mädchen mit Klavierhut, finden sie nach und nach alle seine Freunde wieder.

Italiano :

All’alba dell’inverno, Sapin ha dovuto lasciare la sua foresta e si sente solo. Ma quando incontra Bertille, una ragazza con un cappello da pianista, ad uno ad uno ritrova tutti i suoi amici.

Espanol :

En los albores del invierno, Sapin ha tenido que abandonar su bosque y se siente solo. Pero cuando conoce a Bertille, una chica con un sombrero de piano, uno a uno van encontrando a todos sus amigos.

