Spectacle par la Compagnie Le Porte Voix OKA, Rue du Penquer Plabennec

Spectacle par la Compagnie Le Porte Voix OKA

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Séances organisées dans le cadre des Semaines de la petite enfance. En partenariat avec le relais petite enfance, le multi-accueil Ti Loustik , le réseau départemental jeune public Très Tôt Théâtre et la CAF du Finistère.

Chez les amérindiens, les ocas sont des petits îlots de vie humaine au cœur de la forêt amazonienne.

Dans ce spectacle, deux musiciens-chanteurs puisent dans les racines des musiques du monde. Installés sur des îlots au cœur de l’espace scénique, petits et grands, au gré de leurs envies, peuvent participer au geste artistique, s’emparer d’objets évocateurs d’une nature imaginaire ou simplement se laisser porter par les voix et la musique.

OKA est une invitation à porter un autre regard sur notre lien au vivant. Ce spectacle propose une forme immersive qui explore des liens nouveaux avec les spectateurs en les invitant au coeur d’un espace enveloppant.

OKA s’adresse aux très jeunes enfants et à ceux qui les accompagnent mais aussi à un plus large public. La partition musicale et textuelle est accessible aux tout petits, tout en ayant une portée intellectuelle et philosophique perceptible par les adultes et les adolescents. .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

