Spectacle « Par la force et le sabre et par l'épée » Moulins 28 juin 2025

Allier

Spectacle « Par la force et le sabre et par l’épée » Place Anne de France Moulins Allier

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Un spectacle épique, familial et gratuit en plein cœur de la ville, entre combats, mystères et aventures légendaires… Un vrai voyage dans le temps !

Organisé en partenariat avec Gamecash Moulins, avec une création visuelle signée Anabelle.

.

Place Anne de France

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 63 85

English :

An epic, free family show in the heart of the city, with battles, mysteries and legendary adventures? A true journey through time!

Organized in partnership with Gamecash Moulins, with visual creations by Anabelle.

German :

Ein episches, familienfreundliches und kostenloses Spektakel im Herzen der Stadt, zwischen Kämpfen, Geheimnissen und legendären Abenteuern? Eine echte Reise in die Vergangenheit!

Organisiert in Zusammenarbeit mit Gamecash Moulins, mit einer visuellen Kreation von Anabelle.

Italiano :

Uno spettacolo epico gratuito per tutta la famiglia nel cuore della città, con battaglie, misteri e avventure leggendarie? Un vero e proprio viaggio nel tempo!

Organizzato in collaborazione con Gamecash Moulins, con il design visivo di Anabelle.

Espanol :

Un espectáculo épico gratuito para toda la familia en el corazón de la ciudad, con batallas, misterios y aventuras legendarias.. ¡Un auténtico viaje en el tiempo!

Organizado en colaboración con Gamecash Moulins, con diseño visual de Anabelle.

