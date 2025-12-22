Spectacle Par la Peau et première partie 1 vie 1 danse Gare à Coulisses Eurre

Spectacle Par la Peau et première partie 1 vie 1 danse

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Entre douceur, joie et vertige, Par la peau vient convoquer le sensible et l’intime qui se loge en chacun·e de nous.

PREMIÈRE PARTIE 1 vie 1 danse Une douzaine d’amateur·es de plus de 60 ans, évoquent à travers la danse, en solis, duos ou trios.

.

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

Between gentleness, joy and vertigo, Par la peau summons the sensitive and intimate within each of us.

PART ONE 1 life 1 dance: A dozen amateur dancers over the age of 60 evoke their lives through dance, in solos, duets or trios.

