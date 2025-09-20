Spectacle Par le bout du noz Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Spectacle Par le bout du noz Samedi 20 septembre, 09h45 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T11:00:00

Ce spectacle à danser de Ronan Le Gouriérec s’appuie sur l’histoire originale de Fanch Moussara, un blaireau un peu narcoleptique. Elle est illustrée par des dessins dévoilés au fil de la narration.

Les enfants accompagneront Fanch et sa famille dans leurs aventures avec des danses liées aux événements de l’histoire.

A partir de 6 ans, enfants accompagnés des parents.

Gratuit. Réservation conseillée ici : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home (60 places).

RDV au Point Info.

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Un spectacle dansé et en déambulation dans le Muséum danse spectacle