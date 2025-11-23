Spectacle par le Gang des Tombés de la Lune Salle des fêtes (les Halles) Saint-Calais

Spectacle par le Gang des Tombés de la Lune

Salle des fêtes (les Halles) Rue des Halles Saint-Calais Sarthe

Début : 2025-11-23 10:30:00

2025-11-23

Spectacle par le Gang des Tombés de la Lune.

Pièce de théâtre par la compagnie le Gang des Tombés de la Lune. .

Salle des fêtes (les Halles) Rue des Halles Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

English :

Show by the Gang des Tombés de la Lune.

German :

Aufführung durch die Gang des Tombés de la Lune.

Italiano :

Spettacolo a cura della Gang des Tombés de la Lune.

Espanol :

Espectáculo de la Banda de las Tumbas de la Luna.

