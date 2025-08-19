Spectacle Par une nuit trop noire Cie Ce qui nous lie Eygliers

Spectacle Par une nuit trop noire Cie Ce qui nous lie Eygliers mardi 19 août 2025.

plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes

Début : Mardi 2025-08-19 17:15:00

fin : 2025-08-19 18:00:00

Deux sœurs, isolées dans un univers de bric et de broc sont livrées à elles-mêmes, mais l’arrivée improbable d’une lettre va les lancer dans une quête énigmatique la lune s’est éteinte, comment la rallumer ?

plan d’eau Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

Two sisters, isolated in a world of odds and ends, are left to fend for themselves, but the unlikely arrival of a letter will launch them on an enigmatic quest: the moon has gone out, how can it be rekindled?

German :

Zwei Schwestern, die in einer Welt aus Schrott und Gerümpel auf sich allein gestellt sind, werden durch die unwahrscheinliche Ankunft eines Briefes auf eine rätselhafte Suche geschickt: Der Mond ist erloschen, wie kann man ihn wieder einschalten?

Italiano :

Due sorelle, isolate in un mondo di cose fatte e finite, sono abbandonate a se stesse, ma l’improbabile arrivo di una lettera le lancerà in una ricerca enigmatica: la luna si è spenta, come si può riaccendere?

Espanol :

Dos hermanas, aisladas en un mundo de despropósitos, se ven abandonadas a su suerte, pero la improbable llegada de una carta las lanzará a una enigmática búsqueda: la luna se ha apagado, ¿cómo reavivarla?

