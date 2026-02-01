Spectacle Parade Satinée cie Insomni’Arts MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Spectacle Parade Satinée cie Insomni’Arts

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Tout public

Inspiré des rituels de parades nuptiales aviaires, “Parade Satinée” est un trio à la croisée des styles Hip-Hop où chaque danseur/euse rivalise de chorégraphies, d’effets corporels, de cadeaux en tout genre et de supercheries pour tenter de séduire son public et des partenaires. .

