Spectacle Parade Satinée cie Insomni’Arts MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Spectacle Parade Satinée cie Insomni’Arts
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
Tout public
Inspiré des rituels de parades nuptiales aviaires, “Parade Satinée” est un trio à la croisée des styles Hip-Hop où chaque danseur/euse rivalise de chorégraphies, d’effets corporels, de cadeaux en tout genre et de supercheries pour tenter de séduire son public et des partenaires. .
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
