Spectacle – Paradis Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – Paradis

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-03-25 20:30:00

fin : 2027-03-25

Date(s) :

2027-03-25

Danse / Sarah Baltzinger et Isaiah Wilson / 1h10 / dès 16 ans

PARADIS nous plonge dans un monde étrange, instable et en perpétuelle transformation. Dans un univers saturé d’images, de sons et de sollicitations, les corps cherchent leur place, se transforment et vacillent. La pièce explore cette intranquillité qui semble être devenue notre état contemporain.

Une expérience troublante et fascinante, qui interroge ce que signifie être humain dans un monde qui ne cesse de nous solliciter.Tout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Dance / Sarah Baltzinger and Isaiah Wilson / 1 hour 10 minutes / Ages 16 and up

PARADIS immerses us in a strange, unstable, and ever-changing world. In a world saturated with images, sounds, and stimuli, bodies seek their place, transform, and waver. The piece explores this restlessness that seems to have become our contemporary state of being.

A unsettling and fascinating experience that questions what it means to be human in a world that constantly demands our attention.

L’événement Spectacle – Paradis Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE