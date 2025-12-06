Spectacle Paradis doudou L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence
Spectacle Paradis doudou L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence samedi 6 décembre 2025.
Spectacle Paradis doudou
Samedi 6 décembre 2025 de 15h30 à 17h30. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-12-06 15:30:00
fin : 2025-12-06 17:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Un spectacle jeune public tout en douceur autour du doudou. Doudou tout doux, câlin, lapin, chiffon, recousu….Enfants
Mais quand doudou se perd, c’est le raz-de-marée !
Tout le monde se mobilise pour retrouver ce tas de chiffon tout rapiécé, faute d’avoir été trop aimé. Mais où vont les doudous lorsqu’ils se perdent ? Et si il existait une agence S.O.S Doudou ? Non… Un paradis des doudous plutôt !
Par Illico Presto compagnie et la MJC
De 2 ans à 5 ans
Tarif: 2€ avec un goûter offert
Réservations: accueil@mjcsalon.fr 04 90 56 96 80 .
L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 96 80 accueil@mjcsalon.fr
English :
A gentle show for young audiences based on the soft toy. Soft, cuddly, bunny, rag, sewn….
German :
Ein sanftes Theaterstück für junges Publikum rund um das Kuscheltier. Ein weiches Kuscheltier, ein Hase, ein Lappen, ein genähtes Kuscheltier?
Italiano :
Uno spettacolo delicato per un pubblico giovane basato sui giocattoli morbidi. Una morbida coperta, un peluche, un coniglio, uno straccio, un kit da cucito?
Espanol :
Un espectáculo amable para el público infantil en torno a los peluches. ¿Una manta suave, un peluche, un conejo, un trapo, un costurero?
