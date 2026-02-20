Spectacle Parce que les vers n’ont pas besoin de pied pour s’envoler Rue du Couvent Cléguérec

Spectacle Parce que les vers n’ont pas besoin de pied pour s’envoler

Rue du Couvent Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 16:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Jo coop cie | Bulle de poésie | Tout public à partir de 5 ans

30 min | Gratuit | Sur réservation | jauge limitée

Enfant, Jean Quiclet détestait la lecture, les mots, la poésie. Aujourd’hui, la poésie embellit sa vie et il s’en fait le passeur dans ce spectacle au titre aussi long qu’abracadabrant… et poétique.

Le public est invité à s’installer au cœur d’une bulle, d’un refuge, sous un drôle d’igloo tout chaud. Ce petit nid sera le lieu où le comédien dira la poésie, jouera avec les livres, osera le silence…

Une plongée poétique tout en délicatesse, en humour, en émotion. .

Rue du Couvent Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Parce que les vers n’ont pas besoin de pied pour s’envoler Cléguérec a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté