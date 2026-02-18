Spectacle Parenthèse Cirque Gruss Thionville

Spectacle Parenthèse Cirque Gruss

Place de la Liberté Thionville Moselle

Dimanche 2026-04-10 17:00:00

2026-04-12

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Toutes les époques méritent leur parenthèse, un moment suspendu entre deux maux du quotidien, une pause, un entracte.

Entre deux inspirations, nous vous proposons d’ouvrir une brèche dans le rythme effréné de nos vies. Dans cette parenthèse, nous glissons ce qui déborde, ce qui palpite et nous prenons le temps de vivre autrement.

Ce nouveau spectacle est un détour volontaire, un souffle entre deux ponctuations trop droites.Tout public

Place de la Liberté Thionville 57100 Moselle Grand Est

Every era deserves a parenthesis, a moment suspended between two daily troubles, a break, an intermission.

Between two inspirations, we invite you to open a breach in the frantic rhythm of our lives. In this parenthesis, we slip in what’s overflowing, what’s pulsating, and take the time to live differently.

This new show is a deliberate detour, a breath between two too-straight punctuations.

