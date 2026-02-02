Spectacle Paris, les belles chansons françaises Arsac-en-Velay
Spectacle Paris, les belles chansons françaises Arsac-en-Velay samedi 21 mars 2026.
Spectacle Paris, les belles chansons françaises
Salle polyvalente Arsac-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2026-03-21
2026-03-21
Après le beau succès de son spectacle en hommage à Edith Piaf, Christelle Loury nous revient avec un nouveau spectacle intitulé Paris et les belles chansons françaises .
Organisé par l’Union Sportive Arsac en Velay
Salle polyvalente Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 14 69 22
After the great success of her tribute to Edith Piaf, Christelle Loury is back with a new show entitled Paris et les belles chansons françaises .
Organized by Union Sportive Arsac en Velay
