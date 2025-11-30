Spectacle | Paris Paname EHPAD Fonfrède Eymet
Spectacle | Paris Paname
EHPAD Fonfrède 4 chemin de la Canevelle Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Découvrez le spectacle proposé par BDL Animations Spectacles et la Mairie d’Eymet ! Profitez d’une après-midi conviviale avec un beau répertoire guinguette parisienne, cabaret et chansons sur Paris-Paname ! .
EHPAD Fonfrède 4 chemin de la Canevelle Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 84 11
