Spectacle | Paris Paname EHPAD Fonfrède Eymet

Spectacle | Paris Paname

EHPAD Fonfrède 4 chemin de la Canevelle Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Découvrez le spectacle proposé par BDL Animations Spectacles et la Mairie d’Eymet ! Profitez d’une après-midi conviviale avec un beau répertoire guinguette parisienne, cabaret et chansons sur Paris-Paname ! .

EHPAD Fonfrède 4 chemin de la Canevelle Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 84 11

