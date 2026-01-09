Spectacle Parler pointu Chartres

Spectacle Parler pointu

À l’enterrement de son grand-père, la famille de Benjamin Tholozan lui demande de prendre la parole pour lui rendre un dernier hommage. Lisant un poème en occitan, il se rend vite compte que l’assistance ne comprend rien… la faute à son accent parisien sans doute !…

Grâce à ce spectacle, Benjamin ressuscite son grand-père et la façon de parler de ses ancêtres. Un voyage linguistique et historique, passant par la croisade des albigeois, les troubadours de langue d’oc, la cour des rois de France, les premiers membres de l’académie française, le club des jacobins… Le spectacle remonte ainsi le temps, pour interroger l’uniformisation linguistique et la manière dont les langues et accents régionaux ont été progressivement marginalisés, voire supprimés. Le comédien jongle avec les mots et les sonorités pour faire revivre cette diversité. Accompagné d’un musicien live, le spectacle offre une réflexion à la fois émouvante et percutante sur les enjeux de pouvoir et d’inclusion de la langue. Écriture et interprétation Benjamin Tholozan. 18 .

At his grandfather?s funeral, Benjamin Tholozan?s family asked him to speak and pay his last respects. Reading a poem in Occitan, he soon realizes that the audience doesn’t understand a word? no doubt due to his Parisian accent !…

