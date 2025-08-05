SPECTACLE « Parler Pointu » Route d’Héric Nort-sur-Erdre

SPECTACLE « Parler Pointu » Route d’Héric Nort-sur-Erdre vendredi 13 février 2026.

SPECTACLE « Parler Pointu »

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:55:00

Date(s) :

2026-02-13

Théâtre

Benjamin a grandi dans un village du midi, une terre provençale, latine, violente, truculente. Toute sa famille y vit et parle avec l’accent du midi. Sauf lui. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir. Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents. Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan nous offre un moment jubilatoire, en incarnant avec fougue, joie et précision, tour à tour les figures hautes en couleur de sa famille.

À partir de 12 ans

Durée 1 h 25

Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

