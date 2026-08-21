Spectacle: Parmi les vaches de la compagnie La côte folle de Toulouse Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Spectacle: Parmi les vaches de la compagnie La côte folle de Toulouse

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08 21:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Que reste-t-il de nous lorsque les souvenirs s’effacent ?

Comment continuer à accompagner l’autre lorsque sa mémoire vacille. Cette représentation s’inscrit dans la

programmation du Téléthon 2026. Sur réservation. .

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animation@mairiedeciboure.com

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English : Spectacle: Parmi les vaches de la compagnie La côte folle de Toulouse

L’événement Spectacle: Parmi les vaches de la compagnie La côte folle de Toulouse Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque