Spectacle: Parmi les vaches de la compagnie La côte folle de Toulouse Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure
jeudi 8 octobre 2026 · Espace polyvalent Guy Poulou · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Spectacle: Parmi les vaches de la compagnie La côte folle de Toulouse
Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08 21:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Que reste-t-il de nous lorsque les souvenirs s’effacent ?
Comment continuer à accompagner l’autre lorsque sa mémoire vacille. Cette représentation s’inscrit dans la
programmation du Téléthon 2026. Sur réservation. .
Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animation@mairiedeciboure.com
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English : Spectacle: Parmi les vaches de la compagnie La côte folle de Toulouse
L’événement Spectacle: Parmi les vaches de la compagnie La côte folle de Toulouse Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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