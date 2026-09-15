Spectacle: Parmi les vaches Mauléon-Licharre
vendredi 2 octobre 2026 · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Spectacle: Parmi les vaches
Jai Alai Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02 21:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Inspirée d’un fait réel survenu en 2020 et nourrie de témoignage, cette création du collectif occitan La Côte Folle explore avec délicatesse et humour les méandres de l’oubli. Le spectacle vient questionner ce qu’il reste lorsque la mémoire s’efface. Sur réservation. .
Jai Alai Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 18 67 culture@mauleon-soule.fr
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English : Spectacle: Parmi les vaches
L’événement Spectacle: Parmi les vaches Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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