Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Spectacle: Parmi les vaches

Jai Alai Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Inspirée d’un fait réel survenu en 2020 et nourrie de témoignage, cette création du collectif occitan La Côte Folle explore avec délicatesse et humour les méandres de l’oubli. Le spectacle vient questionner ce qu’il reste lorsque la mémoire s’efface. Sur réservation. .

Jai Alai Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 18 67 culture@mauleon-soule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle: Parmi les vaches

L’événement Spectacle: Parmi les vaches Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque