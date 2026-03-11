Spectacle PAROLES DE CLITORIS à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle PAROLES DE CLITORIS à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

INTERDIT AUX MOINS DE 15 ANS

Un one woman show éducatif, bienveillant et jubilatoire… signé par une sexothérapeute pas comme les autres.

Bienvenue dans la salle de classe la plus drôle de France. Stéphanie Agrain, sexothérapeute et prof de Clito’logique, vous accueille pour un cours magistral… mais ici, on rit, on chante, on voyage, et surtout, on apprend pour de vrai.

Au programme

Histoire la grande oubliée du clitoris à travers les siècles,

Géographie l’anatomie intime comme vous ne l’avez jamais vue (entre tomates et rond-point)

Français redonner du sens aux mots du corps et du plaisir,

Chorale oui, oui on fait chorale aussi,

Et même un peu de SVT, version joyeusement engagée ( y a qu’à voir la tenue de la prof). .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

