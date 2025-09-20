Spectacle : « Paroles d’un paysan normand » Musée de Cerdagne Sainte-Léocadie

Spectacle : « Paroles d'un paysan normand » Samedi 20 septembre 2025, 14h30 Musée de Cerdagne Sainte-Léocadie

Spectacle : « Paroles d’un paysan normand » Samedi 20 septembre, 14h30 Musée de Cerdagne Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Paroles d’un paysan normand

Spectacle d’Hugo Bataille – Cie Les Saltimbrés

À travers les textes de Paul Bedel (Paroles d’un paysan normand), Hugo Bataille vous entraîne dans l’univers de la paysannerie normande et du travail de la terre, porté par des performances mêlant danse, musique et jonglage.

De l’enfance aux champs, du rapport aux humains à la nature sauvage, surgissent des histoires de sagesse nourries de pierres, de terre, de bois et d’architectures du bord de mer.

✨ Tour à tour, l’artiste jongle avec des pierres et danse avec la terre pour donner vie à ce monde poétique et charnel.

Musée de Cerdagne 1 Avenue Cal Mateu, 66800 Sainte-Léocadie, France Installé dans une magnifique ferme du XVIIIe siècle, le Musée de Cerdagne est un bel exemple des grandes exploitations agricoles cerdanes. Son histoire est intimement liée à celle du territoire. Au XVIIe siècle, le Traité des Pyrénées (1659) divise la Cerdagne en deux, entre France et Espagne.

De modeste ferme, la propriété de la famille Sicart devient alors le siège de la Viguerie de Cerdagne, lieu d'administration du pouvoir royal. Et durant 100 ans, les Sicart, de père en fils, ont la charge de viguier, représentant du roi de France. Les remous de la Révolution française faisant disparaître la charge de viguier, le domaine connaît d'autres destinées. En 1810, il est vendu à Isidro Riu, riche négociant de Puigcerdà. Il donnera le nom de son fils Mateu à la maison : Cal Mateu. Mais, le domaine perpétuera son activité agricole jusqu'aux années 90. Jacques et Marie Bragulat, fermiers des lieux depuis 1952, prennent leur retraite et le musée ouvre ses portes.

© Musée de Cerdagne