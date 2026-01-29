Spectacle Paroles Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle Paroles

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 15:25:00

Date(s) :

2026-03-25

La compagnie Haut les Mains explore l’œuvre de Jacques Prévert dans un spectacle poétique mêlant marionnettes et contrebasse. Paroles interroge notre humanité et notre monde, dans une forme sensible accessible à tous les publics.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

The Haut les Mains company explores the work of Jacques Prévert in a poetic show combining puppets and double bass. Paroles questions our humanity and our world, in a sensitive form accessible to all audiences.

