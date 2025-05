Spectacle participatif Corps In Situ – Sommedieue, 6 juin 2025 19:00, Sommedieue.

Spectacle participatif à Sommedieue PLAY par la compagnie Corps In Situ

Vendredi 6 juin, la salle multi-activités de Sommedieue accueille la compagnie Corps In Situ pour la représentation de PLAY, un spectacle chorégraphique interactif où le public devient acteur du processus de création.

Après plusieurs résidences dans le territoire en lien avec la petite enfance, la compagnie revient avec cette performance unique, conçue comme un jeu. Munis de cartes et de dés, les spectateurs choisissent en direct la musique, les costumes et les mouvements que les danseurs devront interpréter.

Le vendredi 06 juin à la salle multi-activités de Sommedieue

Ouverture des portes à 18h45, début du spectacle à 19h

Durée 45 min, gratuit, à partir de 6 ans

– Attention, jauge limitée à 60 personnes pour la représentation du soir.

– Réservation obligatoire par téléphone ou via la plateforme HelloAsso. (https://www.helloasso.com/associations/scenes-et-territoires/evenements/spectacle-play-vendredi-06-juin)

Un spectacle à vivre en famille, entre jeu, danse et imagination partagée !Tout public

Sommedieue 55320 Meuse Grand Est

English :

Participatory show in Sommedieue: « PLAY » by Compagnie Corps In Situ

On Friday June 6, the Sommedieue multi-activity hall welcomes the Corps In Situ company for a performance of PLAY, an interactive choreographic show in which the audience becomes an actor in the creative process.

After several residencies in the region in connection with early childhood, the company returns with this unique performance, conceived as a game. Armed with cards and dice, spectators choose the music, costumes and movements to be performed by the dancers.

Friday June 06 at the Sommedieue multi-activity hall:

Doors open at 6:45 p.m., show starts at 7 p.m

Duration 45 min, free, ages 6 and up

– Please note: capacity limited to 60 for the evening performance.

– Reservations required by telephone or via the HelloAsso platform (https://www.helloasso.com/associations/scenes-et-territoires/evenements/spectacle-play-vendredi-06-juin)

A show for the whole family, combining games, dance and shared imagination!

German :

Mitmach-Spektakel in Sommedieue: « PLAY » von der Kompanie Corps In Situ

Am Freitag, den 6. Juni, empfängt der Multiaktivitätsraum von Sommedieue die Kompanie Corps In Situ für die Aufführung von PLAY, einer interaktiven choreografischen Aufführung, bei der das Publikum zum Akteur des kreativen Prozesses wird.

Nach mehreren Residenzen in der Region im Zusammenhang mit der frühen Kindheit kehrt die Kompanie mit dieser einzigartigen Performance zurück, die wie ein Spiel konzipiert ist. Ausgestattet mit Karten und Würfeln wählen die Zuschauer live die Musik, die Kostüme und die Bewegungen, die die Tänzer interpretieren sollen.

Am Freitag, den 06. Juni in der Multiaktivitätshalle von Sommedieue

Türöffnung um 18:45 Uhr, Beginn der Vorstellung um 19:00 Uhr

Dauer 45 min, kostenlos, ab 6 Jahren

– Achtung, begrenzte Zuschauerzahl von 60 Personen für die Abendvorstellung.

– Reservierung per Telefon oder über die Plattform HelloAsso erforderlich (https://www.helloasso.com/associations/scenes-et-territoires/evenements/spectacle-play-vendredi-06-juin)

Eine Aufführung für die ganze Familie, zwischen Spiel, Tanz und geteilter Fantasie!

Italiano :

Spettacolo partecipativo a Sommedieue: « PLAY » della compagnia Corps In Situ

Venerdì 6 giugno, la sala multiattività di Sommedieue accoglie la compagnia Corps In Situ per la rappresentazione di PLAY, uno spettacolo coreografico interattivo in cui il pubblico diventa attore del processo creativo.

Dopo diverse residenze nella regione legate alla prima infanzia, la compagnia torna con questo spettacolo unico, concepito come un gioco. Armato di carte e dadi, il pubblico sceglie la musica, i costumi e i movimenti che i danzatori dovranno eseguire.

Venerdì 6 giugno presso la sala multiattività Sommedieue:

Apertura porte alle 18.45, inizio spettacolo alle 19.00

Durata 45 minuti, gratuito, a partire da 6 anni

– Si prega di notare che la capacità dello spettacolo serale è limitata a 60 persone.

– Prenotazione obbligatoria per telefono o tramite la piattaforma HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/scenes-et-territoires/evenements/spectacle-play-vendredi-06-juin)

Uno spettacolo per tutta la famiglia, che unisce giochi, danza e immaginazione condivisa!

Espanol :

Espectáculo participativo en Sommedieue: « PLAY » de la compañía Corps In Situ

El viernes 6 de junio, la sala multiactividades de Sommedieue acoge a la compañía Corps In Situ para la representación de PLAY, un espectáculo coreográfico interactivo en el que el público se convierte en actor del proceso creativo.

Tras varias residencias en la región relacionadas con la primera infancia, la compañía regresa con este espectáculo único, concebido como un juego. Armado con cartas y dados, el público elige la música, el vestuario y los movimientos que realizarán los bailarines.

Viernes 6 de junio en la sala multiactividades Sommedieue:

Apertura de puertas a las 18.45 h, comienzo del espectáculo a las 19.00 h

Duración 45 min, gratuito, a partir de 6 años

– Tenga en cuenta que el aforo de la representación nocturna está limitado a 60 personas.

– Reserva obligatoria por teléfono o a través de la plataforma HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/scenes-et-territoires/evenements/spectacle-play-vendredi-06-juin)

Un espectáculo para toda la familia que combina juegos, danza e imaginación compartida

