Spectacle participatif Gabin Noel dans Le garçon et imagin’air L’Appart café Bourg-lès-Valence
Spectacle participatif Gabin Noel dans Le garçon et imagin’air L’Appart café Bourg-lès-Valence mercredi 18 février 2026.
Spectacle participatif Gabin Noel dans Le garçon et imagin’air
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 20:30:00
fin : 2026-02-18 20:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Gabin propose un spectacle participatif , qui allie rire et poésie, et critique la société avec un regard d’enfant.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
Gabin puts on a show that combines laughter and poetry, and criticizes society from a child’s point of view.
