SPECTACLE PARTICIPATIF Ganges

SPECTACLE PARTICIPATIF Ganges vendredi 17 octobre 2025.

SPECTACLE PARTICIPATIF

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Enquête théâtrale La démembrée, par la Compagnie Sans faire de bruit.

Public famille dès 12 ans — Durée 1h20

Bar, buffet La Bougeotte. Sur réservation.

Enquête au cœur de la médiathèque, suspens et rebondissements, gardez votre sang froid et échauffez vos neurones !

Un crime rocambolesque, une récompense à qui découvrira le meurtrier, une réunion entre témoins et experts du crime… et deux femmes pour résoudre l’enquête.

Deux femmes ? En 1909 ?

Un spectacle vif et drôle et une enquête haletante. .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr

English :

Theatrical investigation: La démembrée, by Compagnie Sans faire de bruit.

Family audience from age 12 ? Running time 1h20

Bar, buffet La Bougeotte. Reservations required.

German :

Theatralische Untersuchung: La démembrée (Die Zerstückelte), von der Compagnie Sans faire de bruit.

Publikum Familie ab 12 Jahren ? Dauer 1h20

Bar, Buffet La Bougeotte. Auf Reservierung.

Italiano :

Indagine teatrale: La démembrée, della Compagnie Sans faire de bruit.

Per famiglie dai 12 anni in su? Durata: 1 ora e 20 minuti

Bar, buffet La Bougeotte. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Investigación teatral: La démembrée, de la Compagnie Sans faire de bruit.

Para familias a partir de 12 años ? Duración: 1 hora 20 minutos

Bar, bufé La Bougeotte. Imprescindible reservar.

L’événement SPECTACLE PARTICIPATIF Ganges a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 ADT34