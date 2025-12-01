Spectacle participatif | L’Ap­pel du pied

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-12 2025-12-13

Durant les deux jours, tester un spec­tacle de danse éman­ci­pa­teur, une instal­la­tion loufoque autour du pied, des séances de cinéma qui en mettent plein les mirettes et des parties de jeu de société pour se déhan­cher. Programme sur www.faiencerie-theatre.com

La Faïen­ce­rie embarque les familles dans un parcours inso­lite le temps d’un week-end joyeux et festif avant les fêtes de fin d’an­née.

Durant les deux jours, tester un spec­tacle de danse éman­ci­pa­teur, une instal­la­tion loufoque autour du pied, des séances de cinéma qui en mettent plein les mirettes et des parties de jeu de société pour se déhan­cher.

Les horaires entre l’ins­tal­la­tion Family Foot­bar et le spec­tacle Glish Up Vaï Aï AÏ sont aména­gés pour vous permettre d’en­chaî­ner les deux propo­si­tions.

Prenez une pause gour­mande durant votre passage au restau­rant Mosaïc en fusion tout juste réou­vert. Service repas proposé le samedi midi et des crêpes au goûter

Programme détaillé sur le site www.faiencerie-theatre.com

Tarif unique spec­tacle + instal­la­tion + atelier 5 € billet couplé pour Glish Up Vaï Aï Aï et Family Foot­bar Tarif unique cinéma 4 € .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Over the two days, try out an emancipating dance show, a zany installation based around the foot, eye-popping film screenings and board games to get your groove on. Program at www.faiencerie-theatre.com

German :

Testen Sie an beiden Tagen eine emanzipatorische Tanzshow, eine verrückte Installation rund um den Fuß, Filmvorführungen, die die Augen zum Leuchten bringen, und Brettspielrunden, bei denen Sie die Hüften schwingen können. Programm auf www.faiencerie-theatre.com

Italiano :

Nel corso delle due giornate, provate uno spettacolo di danza emancipante, un’installazione stravagante basata sul piede, proiezioni di film sorprendenti e giochi da tavolo per scatenarvi. Programma su www.faiencerie-theatre.com

Espanol :

A lo largo de dos días, podrá disfrutar de un espectáculo de danza emancipadora, una alocada instalación en torno a los pies, proyecciones de películas impactantes y juegos de mesa para divertirse. Programa en www.faiencerie-theatre.com

