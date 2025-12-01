Spectacle participatif | L’Appel du pied Creil
Spectacle participatif | L’Appel du pied Creil vendredi 12 décembre 2025.
Spectacle participatif | L’Appel du pied
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13
Durant les deux jours, tester un spectacle de danse émancipateur, une installation loufoque autour du pied, des séances de cinéma qui en mettent plein les mirettes et des parties de jeu de société pour se déhancher. Programme sur www.faiencerie-theatre.com
La Faïencerie embarque les familles dans un parcours insolite le temps d’un week-end joyeux et festif avant les fêtes de fin d’année.
Les horaires entre l’installation Family Footbar et le spectacle Glish Up Vaï Aï AÏ sont aménagés pour vous permettre d’enchaîner les deux propositions.
Prenez une pause gourmande durant votre passage au restaurant Mosaïc en fusion tout juste réouvert. Service repas proposé le samedi midi et des crêpes au goûter
Programme détaillé sur le site www.faiencerie-theatre.com
Tarif unique spectacle + installation + atelier 5 € billet couplé pour Glish Up Vaï Aï Aï et Family Footbar Tarif unique cinéma 4 € .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Over the two days, try out an emancipating dance show, a zany installation based around the foot, eye-popping film screenings and board games to get your groove on. Program at www.faiencerie-theatre.com
German :
Testen Sie an beiden Tagen eine emanzipatorische Tanzshow, eine verrückte Installation rund um den Fuß, Filmvorführungen, die die Augen zum Leuchten bringen, und Brettspielrunden, bei denen Sie die Hüften schwingen können. Programm auf www.faiencerie-theatre.com
Italiano :
Nel corso delle due giornate, provate uno spettacolo di danza emancipante, un’installazione stravagante basata sul piede, proiezioni di film sorprendenti e giochi da tavolo per scatenarvi. Programma su www.faiencerie-theatre.com
Espanol :
A lo largo de dos días, podrá disfrutar de un espectáculo de danza emancipadora, una alocada instalación en torno a los pies, proyecciones de películas impactantes y juegos de mesa para divertirse. Programa en www.faiencerie-theatre.com
L’événement Spectacle participatif | L’Appel du pied Creil a été mis à jour le 2025-11-18 par Oise Tourisme