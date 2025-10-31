Spectacle Partition Vietnamienne Musée Hèbre Rochefort
Spectacle Partition Vietnamienne Musée Hèbre Rochefort vendredi 12 décembre 2025.
Spectacle Partition Vietnamienne
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Opéra lyrique écrit par Olivier Dhénin Hũu joué par la Compagnie Winterreise.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Performance: Vietnamese Score
Lyric opera written by Olivier Dhénin Hũu performed by the Winterreise Company.
German : Spectacle Partition Vietnamienne
Lyrische Oper von Olivier Dhénin Hũu, aufgeführt von der Compagnie Winterreise.
Italiano :
Opera lirica scritta da Olivier Dhénin H?u e interpretata dalla Compagnie Winterreise.
Espanol :
Ópera lírica escrita por Olivier Dhénin H?u e interpretada por la Compagnie Winterreise.
