Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Partition Vietnamienne Musée Hèbre Rochefort

Spectacle Partition Vietnamienne Musée Hèbre Rochefort vendredi 12 décembre 2025.

Spectacle Partition Vietnamienne

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13

Opéra lyrique écrit par Olivier Dhénin Hũu joué par la Compagnie Winterreise.
  .

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

English : Performance: Vietnamese Score

Lyric opera written by Olivier Dhénin Hũu performed by the Winterreise Company.

German : Spectacle Partition Vietnamienne

Lyrische Oper von Olivier Dhénin Hũu, aufgeführt von der Compagnie Winterreise.

Italiano :

Opera lirica scritta da Olivier Dhénin H?u e interpretata dalla Compagnie Winterreise.

Espanol :

Ópera lírica escrita por Olivier Dhénin H?u e interpretada por la Compagnie Winterreise.

L’événement Spectacle Partition Vietnamienne Rochefort a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan