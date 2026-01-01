Spectacle Pas bête Saint-Ouen
Spectacle Pas bête Saint-Ouen jeudi 22 janvier 2026.
Spectacle Pas bête
Saint-Ouen Somme
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Jeudi 22 janvier 20h30 Maison du peuple à Saint-Ouen
Philosophie canine Pas Bête
Compagnie des Plumés
Diane et Paulette nous emmènent dans un monde de pensées philosophiques canines au
travers d’expériences insolites et drôles.
Sans filtre et avec innocence, Paulette porte un regard désopoilant, sur notre société et
plus largement sur l’humanité. Et oui, grâce à une machine unique, Diane fait entendre les
pensées de la Chienne. Dans une sorte de cabinet de curiosité se côtoient squelettes, boîte
magique, roue de hamster géante, orgue de barbarie, fromages volants, vieille radio et
scie musicale. Les voilà parties toutes les deux à expérimenter et à réfléchir sur le monde
du point de vue de l’animal.
Tout public à partir de 3 ans
Durée 0h55
Infos et réservation au 03.22.39.40.48 ou à h.parent@nievresomme.fr
Saint-Ouen 80610 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr
English :
Thursday, January 22 8:30 p.m. Maison du peuple, Saint-Ouen
Canine philosophy Pas Bête
Compagnie des Plumés
Diane and Paulette take us into a world of canine philosophical thoughts
through unusual and funny experiments.
Unfiltered and innocent, Paulette takes a hilarious look at our society and more
and humanity in general. And yes, thanks to a unique machine, Diane lets the Dog?s
thoughts of La Chienne. In a sort of cabinet of curiosities, skeletons, a magic box
hamster wheel, barrel organ, flying cheese, old radio and musical saw
musical saw. The two of them set off to experiment and reflect on the world
from an animal’s point of view.
All audiences ages 3 and up
Running time 0h55
Information and booking: 03.22.39.40.48 or h.parent@nievresomme.fr
L’événement Spectacle Pas bête Saint-Ouen a été mis à jour le 2025-10-07 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme