Spectacle Pas bête

Saint-Ouen Somme

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Jeudi 22 janvier 20h30 Maison du peuple à Saint-Ouen

Philosophie canine Pas Bête

Compagnie des Plumés

Diane et Paulette nous emmènent dans un monde de pensées philosophiques canines au

travers d’expériences insolites et drôles.

Sans filtre et avec innocence, Paulette porte un regard désopoilant, sur notre société et

plus largement sur l’humanité. Et oui, grâce à une machine unique, Diane fait entendre les

pensées de la Chienne. Dans une sorte de cabinet de curiosité se côtoient squelettes, boîte

magique, roue de hamster géante, orgue de barbarie, fromages volants, vieille radio et

scie musicale. Les voilà parties toutes les deux à expérimenter et à réfléchir sur le monde

du point de vue de l’animal.

Tout public à partir de 3 ans

Durée 0h55

Infos et réservation au 03.22.39.40.48 ou à h.parent@nievresomme.fr

Saint-Ouen 80610 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr

English :

Thursday, January 22 8:30 p.m. Maison du peuple, Saint-Ouen

Canine philosophy Pas Bête

Compagnie des Plumés

Diane and Paulette take us into a world of canine philosophical thoughts

through unusual and funny experiments.

Unfiltered and innocent, Paulette takes a hilarious look at our society and more

and humanity in general. And yes, thanks to a unique machine, Diane lets the Dog?s

thoughts of La Chienne. In a sort of cabinet of curiosities, skeletons, a magic box

hamster wheel, barrel organ, flying cheese, old radio and musical saw

musical saw. The two of them set off to experiment and reflect on the world

from an animal’s point of view.

All audiences ages 3 and up

Running time 0h55

Information and booking: 03.22.39.40.48 or h.parent@nievresomme.fr

L’événement Spectacle Pas bête Saint-Ouen a été mis à jour le 2025-10-07 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme