Spectacle « Pas de deux » Meymac

Spectacle « Pas de deux » Meymac lundi 28 juillet 2025 20:30:00.

Spectacle « Pas de deux »

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 20:30:00

fin : 2025-07-28 21:30:00

Date(s) :

2025-07-28

Spectacle de théâtre » Pas de Deux »

d’après des textes de Gérard Levoyer , Guy Foissy, Jean-Michel Ribes, Frédéric Sabrou, Jean Legeay et de Jean-Pierre Martinez.

En duos , en solos , des couples différents se cherchent , se trouvent, se testent, vivent, se quittent au coeur de joutes verbales loufoques et intemporelles. Avec maladresse parfois, regret et nostalgie mais tendresse et dérision toujours, ils nous promènent dans leurs vies qui ressemblent étrangement aux nôtres. On y entend l’évocation de l’absence , la fraîcheur de la jeunesse qui nous fait partager sa première fois, les impossibles amours qui se défont et toujours cet incroyable élan éveillé par les sens. Puzzle où l’amour se respire, se goûte ou s’écoute , »Pas de deux » est le petit miroir humoristique de nos je t’aime .

Billetterie sur place ou en ligne sur site Tourisme Haute-Corrèze et dans les bureaux de OT .

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

