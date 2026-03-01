Spectacle Pas seule dans ma tête

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Passez une agréable soirée avec le spectacle d’Anne Bombenger-Lefebvre. Un voyage sensible au cœur de ce que vit chaque être humain. Doutes, silences, ego, émotions… et surtout confiance, celle qu’on cherche, qu’on perd, qu’on reconstruit. Ce spectacle ne parle pas de l’humain il le fait ressentir… et il fait vivre la confiance.

Passez une agréable soirée avec le spectacle d’Anne Bombenger-Lefebvre.

Un voyage sensible au cœur de ce que vit chaque être humain. Doutes, silences, ego, émotions… et surtout confiance, celle qu’on cherche, qu’on perd, qu’on reconstruit. Ce spectacle ne parle pas de l’humain il le fait ressentir… et il fait vivre la confiance. .

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est

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English :

Spend an enjoyable evening with Anne Bombenger-Lefebvre. A sensitive journey to the heart of what every human being goes through. Doubts, silences, egos, emotions? and above all, trust, the kind we seek, lose and rebuild. This show isn’t about human beings: it’s about making them feel? and living trust.

L’événement Spectacle Pas seule dans ma tête Eguisheim a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach