Spectacle ‘Pascal et Pascale’ S’aimer dans les Orties Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains

Spectacle ‘Pascal et Pascale’ S’aimer dans les Orties

Bains-les-Bains 2 Avenue du Lieutenant-colonel Chavane La Vôge-les-Bains Vosges

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-09-13 16:00:00

2025-09-13 17:45:00

2025-09-13

Dans le Cadre du Festival « Ô les Bains! », Deux magicien.ne.s maladroit.e.s vous transportent dans un monde merveilleux. Non pas par leurs tours de passe-passe ratés, mais par la magie des mots. Pascal et Pascale vous délivreront deux contes interactifs et acrobatiques qui renversent les clichés. Vous y ferez la rencontre d’une ,fée rencontrant un géant au coeur tendre, et l’épopée d’un chevalier arrogant faisant face à ce qu’il est ainsi qu’à ses préjugés. Après le spectacle, les deux magiciens

initieront petits et grands aux bases de l’acro-porté (durée 1h). Accès libre.Tout public

Bains-les-Bains 2 Avenue du Lieutenant-colonel Chavane La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 79 60

English :

As part of the « Ô les Bains! » Festival, two clumsy magicians transport you into a world of wonder. Not through their failed sleight-of-hand tricks, but through the magic of words. Pascal and Pascale deliver two interactive, acrobatic tales that turn clichés on their head. You’ll meet a fairy meeting a tender-hearted giant, and the epic tale of an arrogant knight coming to terms with himself and his prejudices. After the show, the two magicians

introduce young and old to the basics of acrobatics (duration 1h). Free admission.

German :

Im Rahmen des Festivals « Ô les Bains! » entführen Sie zwei ungeschickte Zauberer in eine wunderbare Welt. Nicht durch ihre misslungenen Zaubertricks, sondern durch die Magie der Worte. Pascal und Pascale erzählen Ihnen zwei interaktive und akrobatische Geschichten, die alle Klischees auf den Kopf stellen. Sie werden eine Fee kennenlernen, die einen weichherzigen Riesen trifft, und das Epos eines arroganten Ritters, der sich selbst und seinen Vorurteilen gegenübersteht. Nach der Vorstellung werden die beiden Zauberer

groß und Klein in die Grundlagen der Akro-Tragekunst einführen (Dauer: 1 Stunde). Freier Zugang.

Italiano :

Nell’ambito del Festival « Ô les Bains! », due maghi maldestri vi trasportano in un mondo meraviglioso. Non con i loro fallimentari giochi di prestigio, ma con la magia delle parole. Pascal e Pascale propongono due racconti interattivi e acrobatici che stravolgono i luoghi comuni. Conoscerete una fata che incontra un gigante dal cuore tenero e la saga di un cavaliere arrogante che affronta la sua identità e i suoi pregiudizi. Dopo lo spettacolo, i due maghi

introducono grandi e piccini alle basi dell’acrobazia (durata 1 ora). Ingresso libero.

Espanol :

En el marco del Festival « Ô les Bains! », dos torpes magos le transportan a un mundo maravilloso. No con sus fallidos trucos de prestidigitación, sino con la magia de las palabras. Pascal y Pascale nos ofrecen dos cuentos interactivos y acrobáticos que dan la vuelta a los tópicos. Conocerá a un hada que se encuentra con un gigante de corazón tierno, y la saga de un arrogante caballero que se enfrenta a quién es y a sus prejuicios. Tras el espectáculo, los dos magos

inician a grandes y pequeños en los fundamentos de la acrobacia (1 hora de duración). Entrada gratuita.

