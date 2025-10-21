Spectacle Pat’ Patrouille le spectacle ! Les Arènes Metz

Spectacle Pat’ Patrouille le spectacle ! Les Arènes Metz samedi 14 mars 2026.

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 14:00:00

Plongez dans une aventure interactive où les enfants deviennent de véritables héros aux côtés de leurs chiots préférés. En mission autour du monde pour revenir à Adventure Bay à temps, Ryder et sa brigade canine comptent sur le public pour les aider !

Dans Le Retour des Héros le maire Hellinger sème la pagaille en clonant Robo Dog ! La Pat’ Patrouille devra rassembler tous les clones, sauver leur ami robot… et prouver qu’en équipe, rien n’est impossible.Enfants

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 62 93 60 info@arenes-de-metz.com

English :

Dive into an interactive adventure where children become real heroes alongside their favorite puppies. On a mission around the world to get back to Adventure Bay on time, Ryder and his canine brigade are counting on the public to help them!

In Return of the Heroes Mayor Hellinger wreaks havoc by cloning Robo Dog! The Pat’ Patrol must round up all the clones, save their robot friend? and prove that, as a team, nothing is impossible.

German :

Tauchen Sie ein in ein interaktives Abenteuer, in dem Kinder an der Seite ihrer Lieblingswelpen zu echten Helden werden. Auf einer Mission rund um die Welt, um rechtzeitig zur Adventure Bay zurückzukehren, zählen Ryder und seine Hundebrigade auf die Hilfe der Zuschauer!

In Die Rückkehr der Helden sorgt Bürgermeister Hellinger für Chaos, indem er Robo Dog klont! Die Pat’ Patrouille muss alle Klone zusammenbringen, ihren Freund Robo Dog retten und beweisen, dass als Team nichts unmöglich ist.

Italiano :

Tuffatevi in un’avventura interattiva in cui i bambini diventano veri e propri eroi al fianco dei loro cuccioli preferiti. In missione intorno al mondo per tornare in tempo ad Adventure Bay, Ryder e la sua brigata canina contano sull’aiuto del pubblico!

In Il ritorno degli eroi il sindaco Hellinger crea scompiglio clonando Robo Dog! La pattuglia dovrà radunare tutti i cloni, salvare il loro amico robot e dimostrare che, come squadra, nulla è impossibile.

Espanol :

Sumérgete en una aventura interactiva en la que los niños se convierten en auténticos héroes junto a sus cachorros favoritos. En una misión alrededor del mundo para volver a Adventure Bay a tiempo, Ryder y su brigada canina cuentan con la ayuda del público

En El regreso de los héroes , el alcalde Hellinger causa estragos clonando a Robo Dog La Patrulla tendrá que acorralar a todos los clones, salvar a su amigo robot… y demostrar que, en equipo, nada es imposible.

