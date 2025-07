Spectacle Pat Patrouille Terrain de rugby Saint-Paul-lès-Romans

Spectacle Pat Patrouille Terrain de rugby Saint-Paul-lès-Romans samedi 5 juillet 2025.

Spectacle Pat Patrouille

Terrain de rugby L’areat rue du docteur poujol Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

La Pat’ patrouille débarque à Romans pour être plus précis à Saint-Paul-lès-Romans sur le grand terrain de rugby pour deux spectacles le samedi 5 juillet à 18h et le dimanche 6 juillet à 10h30 venez à la rencontre de Rider et tous à bande de chien Stella

.

Terrain de rugby L’areat rue du docteur poujol Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 06 00 28

English :

The Pat’ patrouille comes to Romans, to be more precise to Saint-Paul-lès-Romans on the big rugby field for two shows on Saturday July 5th at 6pm and Sunday July 6th at 10.30am come and meet Rider and all to bande de chien Stella

German :

Die Pat’ Patrol kommt nach Romans, genauer gesagt nach Saint-Paul-lès-Romans auf den großen Rugbyplatz für zwei Aufführungen am Samstag, den 5. Juli um 18 Uhr und am Sonntag, den 6. Juli um 10.30 Uhr kommen Sie und treffen Sie Rider und alle in Hundeband Stella

Italiano :

La Pat’ patrouille arriva a Romans, più precisamente a Saint-Paul-lès-Romans sul grande campo da rugby per due spettacoli sabato 5 luglio alle 18 e domenica 6 luglio alle 10.30. Venite a conoscere Rider e tutti alla bande de chien Stella

Espanol :

La Pat’ patrouille viene a Romans, para ser más precisos a Saint-Paul-lès-Romans en el gran campo de rugby para dos espectáculos el sábado 5 de julio a las 18h y el domingo 6 de julio a las 10h30. Venga a conocer a Rider y todos a bande de chien Stella

L’événement Spectacle Pat Patrouille Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-06-29 par Valence Romans Tourisme