Spectacle Patapon et la Forêt des Chansons

3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 15:50:00

Date(s) :

2026-03-22

Le petit Patapon, enfant adorant chanter et jouer, part pour une forêt merveilleuse où les animaux chantent et dansent !

Avec bonheur, il rencontrera le petit Faon, monsieur l’écureuil, le Castor farceur, la petite chouette, monsieur le renard et Petit ourson, un tout petit ours qui adore le miel.

Venez chanter et enchanter votre journée avec Patapon et tous ses amis dans cette forêt merveilleuse, une comédie musicale pour les tout-petits comme pour les grands au pays des chansons.Enfants

11 .

3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Little Patapon, a child who loves to sing and play, sets off for a wonderful forest where animals sing and dance!

He’ll be delighted to meet the little Fawn, the squirrel, the prankster Beaver, the little owl, the fox and Little Bear, a tiny bear who loves honey.

Come and sing along with Patapon and all his friends in this wonderful forest, a musical comedy for young and old in the land of songs.

L’événement Spectacle Patapon et la Forêt des Chansons Nancy a été mis à jour le 2026-02-21 par DESTINATION NANCY