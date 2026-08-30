Spectacle Patatras, une pièce des Piqueteros (Brest) Théâtre Nuit de noces Lannilis
samedi 27 mars 2027 · Théâtre Nuit de noces · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Spectacle Patatras, une pièce des Piqueteros (Brest)
Théâtre Nuit de noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-27 20:30:00
fin : 2027-03-27 22:00:00
Date(s) :
2027-03-27
Découvrez Patatras , une pièce des Piqueteros (Brest).
La boîte a fermé il y a 5 ans, une banale histoire de prolos et de violence sociale.
Comment imaginer un futur quand le présent est tout pété ? Comment vibrer quand tout devient gris ? Y a-t-il encore quelque chose sous la braise ?
Est-ce que ça va finir par mal finir ?
Une pièce écrite et jouée par les Piqueteros (Brest). .
Théâtre Nuit de noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98
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English :
L’événement Spectacle Patatras, une pièce des Piqueteros (Brest) Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS
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