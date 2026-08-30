Spectacle Patatras, une pièce des Piqueteros (Brest) Théâtre Nuit de noces Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Spectacle Patatras, une pièce des Piqueteros (Brest)

Théâtre Nuit de noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:30:00

fin : 2027-03-27 22:00:00

Date(s) :

2027-03-27

Découvrez Patatras , une pièce des Piqueteros (Brest).

La boîte a fermé il y a 5 ans, une banale histoire de prolos et de violence sociale.

Comment imaginer un futur quand le présent est tout pété ? Comment vibrer quand tout devient gris ? Y a-t-il encore quelque chose sous la braise ?

Est-ce que ça va finir par mal finir ?

Une pièce écrite et jouée par les Piqueteros (Brest). .

Théâtre Nuit de noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98

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English :

L’événement Spectacle Patatras, une pièce des Piqueteros (Brest) Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS