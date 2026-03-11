Spectacle PATRICK GADAIS ZE ONE MENTAL SHOW à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle PATRICK GADAIS ZE ONE MENTAL SHOW à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Le Mentaliste Showdown À vous de trancher !

Le seul one-man-show où c’est le public qui désigne le vainqueur !

Deux mentalistes s’affrontent chaque soir sur scène dans un duel aussi drôle qu’impressionnant, orchestré par un Monsieur Loyal aussi barré que brillant.

Lecture de pensée, expériences bluffantes, vannes bien senties… Leur mission vous étonner, vous faire rire et gagner votre vote !

Le champion du soir remettra son titre en jeu dès le lendemain face à un nouveau challenger. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

