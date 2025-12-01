Spectacle Patrick Sébastien Hommages et dessert Espace Encan La Rochelle
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00
Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sébastien.
Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre.
English : Show Patrick Sébastien Hommages et dessert
Hommages et dessert, Patrick Sébastien’s new show.
Original songs, imitations and confidences. Between laughter and tenderness, Patrick Sébastien pays tribute to those who have enchanted his memory and yours.
German : Show Patrick Sébastien Hommages et dessert
Hommages et dessert, die neue Show von Patrick Sébastien.
Originallieder, Imitationen, Vertrauliches. Zwischen Lachen und Zärtlichkeit huldigt Patrick Sébastien denjenigen, die sein und Ihr Gedächtnis verzaubert haben.
Italiano :
Hommages et dessert, il nuovo spettacolo di Patrick Sébastien.
Canzoni originali, imitazioni, confidenze. Tra risate e tenerezza, Patrick Sébastien rende omaggio a coloro che hanno incantato la sua e la vostra memoria.
Espanol : Espectaculo Patrick Sébastien Hommages et dessert
Hommages et dessert, el nuevo espectáculo de Patrick Sébastien.
Canciones originales, imitaciones, confidencias. Entre risas y ternura, Patrick Sébastien rinde homenaje a quienes han encantado su memoria y la suya.
L’événement Spectacle Patrick Sébastien Hommages et dessert La Rochelle a été mis à jour le 2024-06-05 par La Rochelle Tourisme