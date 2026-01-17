Spectacle Patrick Sébastien, Hommages et dessert CS 81144 Montluçon

Spectacle Patrick Sébastien, Hommages et dessert

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sebastien.

.

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hommages et dessert, Patrick Sebastien’s new show.

L’événement Spectacle Patrick Sébastien, Hommages et dessert Montluçon a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme