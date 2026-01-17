Spectacle Patrick Sébastien, Hommages et dessert CS 81144 Montluçon
Spectacle Patrick Sébastien, Hommages et dessert CS 81144 Montluçon jeudi 19 mars 2026.
Spectacle Patrick Sébastien, Hommages et dessert
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 20:00:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sebastien.
.
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hommages et dessert, Patrick Sebastien’s new show.
L’événement Spectacle Patrick Sébastien, Hommages et dessert Montluçon a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme