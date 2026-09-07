Spectacle : Paucard dins la nuech (Paucard dans la nuit !), Espace Antoine Paucard, Saint-Salvadour

Informations pratiques

Spectacle : Paucard dins la nuech (Paucard dans la nuit !) Samedi 19 septembre, 19h00 Espace Antoine Paucard Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’univers d’Antoine Paucard, poète et sculpteur autodidacte, le temps d’une soirée mêlant promenade, poésie et musique.

À 19h15, suivez une promenade sur les traces de l’artiste, avec un rendez-vous à l’Espace Paucard, près de la mairie.

À 20h15, laissez-vous porter par un spectacle de textes et de musiques proposé par Célia & Co à l’Espace Paucard, avant de partager un moment convivial autour d’un verre.

Espace Antoine Paucard Rue Antoine-Paucard, 19700 Saint-Salvadour Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 21 63 94 https://www.saint-salvadour.fr/vie-culturelle-touristique/lespace-antoine-paucard/ Antoine Paucard est né le 5 décembre 1886 à Saint-Salvadour. Son père était meunier au moulin de Cérézat. Il a exercé le métier de jardinier à Paris, puis de retour au pays en 1912, d’agriculteur et de maçon. Il est décédé le 18 février 1980. Il est aventureux, veut tout savoir du monde, s’engage en politique en 1932 et part faire un voyage d’observation en Russie… et à son retour écrit un livre : « Un mois en Russie par un Paysan de la Corrèze ». Il est allé jusqu’au certificat d’études, mais toute écriture le passionne, en français, en occitan. Il laisse environ 120 carnets, écrits d’une petite écriture serrée où il consigne ses pensées, ses textes, ses poésies, ses chansons. C’est un « personnage », ancré dans son époque, fin observateur, et surtout créateur dans l’âme. Vous verrez donc ses sculptures de pierre, de bois (il s’est mis à sculpter à 69 ans), couvertes souvent d’écritures, de poèmes. En vous promenant dans la commune, vous verrez, au cimetière, sa tombe sculptée et sur la route de Cazillac (D173E) l’énorme pierre qu’il voulut – sans succès – monter jusqu’à la place, devant la mairie. Le fonds Paucard a été donné à la commune qui a engagé un processus de valorisation en confiant cette mission au Centre Régional des Musiques Traditionnelles (CRMT).

Partez à la découverte de l’univers d’Antoine Paucard, poète et sculpteur autodidacte, le temps d’une soirée mêlant promenade, poésie et musique.

© Gérard Nonique-Desvergnes.