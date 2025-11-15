Spectacle Paulo à travers champs Condé-sur-Vire
Spectacle Paulo à travers champs Condé-sur-Vire samedi 15 novembre 2025.
Spectacle Paulo à travers champs
2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
L’association Bien Vivre Ensemble organise deux spectacles avec l’humoriste Paulo !!
Rendez-vous le samedi 15 novembre à 20h30 et/ou le dimanche 16 novembre à 15h à la salle Le diapason à Condé-sur-Vire.
Les places sont disponibles directement sur internet (Helloasso), par téléphone ou directement à l’association Bien vivre ensemble . .
2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 14 12 97 04
English : Spectacle Paulo à travers champs
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Paulo à travers champs Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô