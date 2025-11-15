Spectacle Paulo à travers champs Condé-sur-Vire

Spectacle Paulo à travers champs

2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire Manche

Samedi 2025-11-15 20:30:00

2025-11-16

2025-11-15

L’association Bien Vivre Ensemble organise deux spectacles avec l’humoriste Paulo !!

Rendez-vous le samedi 15 novembre à 20h30 et/ou le dimanche 16 novembre à 15h à la salle Le diapason à Condé-sur-Vire.

Les places sont disponibles directement sur internet (Helloasso), par téléphone ou directement à l’association Bien vivre ensemble . .

2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 14 12 97 04

