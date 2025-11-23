Spectacle Paulo À Travers Champs Garancières-en-Beauce

Spectacle Paulo À Travers Champs Garancières-en-Beauce dimanche 23 novembre 2025.

Spectacle Paulo À Travers Champs

6 Rue du Gault Garancières-en-Beauce Eure-et-Loir

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Spectacle d’humour de Paulo, entre chroniques rurales et sketches du quotidien.

Paulo revient avec À Travers Champs , un one-man-show qui croque la vie rurale avec un humour bienveillant et des observations ciselées. Entre anecdotes de village, portraits tendres et clins d’œil au quotidien, il déroule un spectacle rythmé, accessible et intergénérationnel, où l’on reconnaît sa gouaille et son sens du détail. Sans vulgarité, il joue des situations de la vraie vie et entraîne le public dans une balade comique qui respire le grand air. Un rendez-vous idéal pour partager des rires en famille ou entre amis et (re)découvrir l’univers de Paulo. .

6 Rue du Gault Garancières-en-Beauce 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 88 55 11

English :

Paulo?s humor show, a mix of rural chronicles and everyday sketches.

German :

Humorshow von Paulo, die zwischen ländlichen Chroniken und Alltagssketchen angesiedelt ist.

Italiano :

Lo spettacolo comico di Paulo, un mix di cronache rurali e sketch quotidiani.

Espanol :

El espectáculo cómico de Paulo, una mezcla de crónicas rurales y sketches cotidianos.

