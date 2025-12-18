Spectacle Paulo à travers champs La Passerelle Mauléon
Spectacle Paulo à travers champs La Passerelle Mauléon vendredi 20 février 2026.
Spectacle Paulo à travers champs
La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Soirée comique avec Paulo organisée par l’ Élan Sportif Pays Mauléonais.
Réservation sur Hello asso.com et à l’accueil du Super U Mauléon. .
La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 65 67 25 animationESPM@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Paulo à travers champs
L’événement Spectacle Paulo à travers champs Mauléon a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Bocage Bressuirais