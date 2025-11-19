Spectacle Paysage en ciel mineur Beaumont-Hague La Hague

Spectacle Paysage en ciel mineur

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

2026-01-30 20:30:00

2026-01-30

2026-01-30

DANSE, MUSIQUE, MAGIE ET MARIONNETTE CRÉATION 2025.

Compagnie Silence & Songe Camille Hamel.

Paysage en ciel mineur est un poème pour révéler un état intérieur, un poème pour concilier et réconcilier. C’est une cérémonie, pour braver les dangers qui guettent inévitablement quand on grandit, quand on se heurte au monde violent.

Comment construire sur les bosses ? Comment arborer ses blessures comme autant de bijoux inscrits dans la chair ? Un baume, ça ne soigne pas mais ça fait du bien.

Cette création est une nouvelle fois une ode à la créativité, qui laisse découvrir le paradoxe entre la poésie de la vie et les blessures qu’elle nous inflige.

Le plateau est l’espace fantasmagorique, intérieur, celui des ténèbres, de l’inconscient, du corps, de l’intime et de la sidération causée par les traumatismes. Petit à petit, grâce aux différents langages que sont la danse, la musique, la magie et la voix, l’horizon s’éclaircit. L’idée de résilience se dessine et l’espace évolue de façon magique et poétique. En suivant la métaphore filée du feu, des braises naitra le feu de la vie, jusqu’à la rencontre remplie d’émotions.

Tout public à partir de 13 ans.

Durée 55 minutes. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

