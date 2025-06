Spectacle Pearl and Sue, saison 2 Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton 4 juillet 2025 19:00

Eure

Spectacle Pearl and Sue, saison 2 Abbaye Saint-Nicolas 124 place Notre-Dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-08-08 20:00:00

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

Du 4 juillet au 8 août 2025, tous les vendredis à 19h, l’Interco Normandie Sud Eure vous accueille à l’abbaye Saint-Nicolas de Verneuil d’Avre et d’Iton pour un spectacle familial. Seconde édition. Présenté par les raconteuses de la théière (avec Pakita la fée et Christine Godon).

Pearl et Sue ont définitivement quitté l’Angleterre pour la Normandie. Et il faut le dire, les Normands leur rendent bien. Mais parfois, la nostalgie pointe le bout de son nez. Bien décidées à ne pas se laisser aller, nos deux raconteuses infernales et joyeuses reprennent du service et entreprennent d’organiser dans leur salon d’apéros, une soirée au parfum d’Angleterre. Un spectacle drôle et unique qui saura ravir petits et grands !

Spectacle gratuit Réservation obligatoire (40 places maximum).

A partir de 10 ans

Entrée gratuite sur réservation 02 32 32 94 06 ou https://shorturl.at/2yQ14

Dates et horaires :

Vendredi 4 juillet 19h.

Vendredi 11 juillet 19h.

Vendredi 18 juillet 19h.

Vendredi 25 juillet 19h.

Vendredi 1 août 19h.

Vendredi 8 août 19h.

Abbaye Saint-Nicolas 124 place Notre-Dame

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 94 06

English : Spectacle Pearl and Sue, saison 2

From July 4 to August 8, 2025, every Friday at 7pm, the Interco Normandie Sud Eure welcomes you to Saint-Nicolas Abbey in Verneuil d’Avre et d’Iton for a family show. Second edition. Presented by Les raconteuses de la théière (with Pakita la fée and Christine Godon).

Pearl and Sue have finally left England for Normandy. And it has to be said, the Normans are very grateful. But there are times when nostalgia rears its ugly head. Determined not to let themselves go, our two cheerful, infernal raconteurs are back in action, organizing an evening with an English flavour in their salon d?apéros. A funny and unique show that will delight young and old alike!

Free show Reservations required (40 seats maximum).

Ages 10 and up

Free admission on reservation: 02 32 32 94 06 or https://shorturl.at/2yQ14

Dates and times :

Friday, July 4, 7pm.

Friday, July 11 7pm.

Friday, July 18, 7pm.

Friday, july 25 19h.

Friday August 1 19h.

Friday August 8 19h.

German :

Vom 4. Juli bis zum 8. August 2025, jeden Freitag um 19 Uhr, empfängt Sie der Interco Normandie Sud Eure in der Abtei Saint-Nicolas in Verneuil d’Avre et d’Iton zu einem Familienspektakel. Zweite Ausgabe. Präsentiert von den Erzählerinnen der Teekanne (mit Pakita der Fee und Christine Godon).

Pearl und Sue haben England endgültig verlassen und sind in die Normandie gezogen. Und man muss sagen, die Normannen zahlen es ihnen zurück. Aber manchmal kommt die Nostalgie durch. Unsere beiden fröhlichen Geschichtenerzählerinnen sind fest entschlossen, sich nicht gehen zu lassen, und organisieren in ihrem Aperitif-Salon einen Abend mit englischem Flair. Eine lustige und einzigartige Show, die Groß und Klein begeistern wird!

Kostenlose Aufführung Reservierung erforderlich (maximal 40 Plätze).

Ab 10 Jahren

Freier Eintritt mit Reservierung: 02 32 32 94 06 oder https://shorturl.at/2yQ14

Datum und Uhrzeit :

Freitag, 4. Juli 19 Uhr.

Freitag, 11. Juli 19 Uhr.

Freitag, 18. Juli 19 Uhr.

Freitag, 25. Juli 19 Uhr.

Freitag, 1. August 19 Uhr.

Freitag, 8. August 19 Uhr.

Italiano :

Dal 4 luglio all’8 agosto 2025, ogni venerdì alle 19.00, l’Interco Normandie Sud Eure vi accoglie all’Abbazia di Saint-Nicolas a Verneuil d’Avre et d’Iton per uno spettacolo per famiglie. Seconda edizione. Presentato da Les raconteuses de la théière (con Pakita la fée e Christine Godon).

Pearl e Sue hanno lasciato l’Inghilterra per la Normandia. E bisogna dire che i normanni sono loro molto grati. Ma a volte la nostalgia è dietro l’angolo. Decise a non lasciarsi andare, le nostre due allegre e infernali cantastorie tornano in azione, organizzando una serata dal sapore inglese nella loro sala aperitivi. Uno spettacolo divertente e unico che piacerà a grandi e piccini!

Spettacolo gratuito Prenotazione obbligatoria (massimo 40 posti).

Dai 10 anni in su

Ingresso libero su prenotazione: 02 32 32 94 06 o https://shorturl.at/2yQ14

Date e orari:

Venerdì 4 luglio, ore 19.00.

Venerdì 11 luglio, ore 19.00.

Venerdì 18 luglio, ore 19.00.

Venerdì 25 luglio, ore 19.00.

Venerdì 1 agosto ore 19.00.

Venerdì 8 agosto ore 19.

Espanol :

Del 4 de julio al 8 de agosto de 2025, todos los viernes a las 19.00 h, Interco Normandie Sud Eure le acoge en la abadía de Saint-Nicolas, en Verneuil d’Avre et d’Iton, para un espectáculo familiar. Segunda edición. Presentado por Les raconteuses de la théière (con Pakita la fée y Christine Godon).

Pearl y Sue han dejado Inglaterra para ir a Normandía. Y hay que decir que los normandos les están muy agradecidos. Pero hay momentos en que la nostalgia asoma su fea cabeza. Decididas a no dejarse llevar, nuestras dos alegres e infernales narradoras vuelven a la acción, organizando una velada con sabor inglés en su sala de aperitivos. Un espectáculo divertido y único que hará las delicias de grandes y pequeños

Espectáculo gratuito Imprescindible reservar (40 plazas máximo).

A partir de 10 años

Entrada gratuita previa reserva: 02 32 32 94 06 o https://shorturl.at/2yQ14

Fechas y horarios:

Viernes 4 de julio, 19.00 h.

Viernes 11 de julio, 19.00 h.

Viernes 18 de julio, 19.00 h.

Viernes 25 de julio, 19.00 h.

Viernes 1 de agosto 19h.

Viernes 8 de agosto 19h.

