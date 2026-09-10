Spectacle Peau d’âne Rue du 8 Mai 1945 Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Spectacle Peau d’âne

Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Un conte traditionnel revisité, deux marionnettistes facétieuses, une kyrielle de marionnettes et autres objets, une malle à surprises, un peu de musique métal, et hop ! Vous voici embarqués dans l’univers de Peau d’âne.

Avec héroic fantasy et quelques libertés savoureuses, les enfants de 6 à 98 ans découvrirons ou redécouvriront le conte de Perrault avec bonheur et émotion… .

Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr

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English : Spectacle Peau d’âne

L’événement Spectacle Peau d’âne Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I