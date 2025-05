Spectacle Pécadilles de Suzanne Glaspell – Théâtre de la haute ville Granville, 17 mai 2025 16:30, Granville.

Manche

Spectacle Pécadilles de Suzanne Glaspell Théâtre de la haute ville 51 Rue Notre-Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 16:30:00

fin : 2025-05-17 17:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Présentation du travail de l’année de l’atelier théâtre du lundi soir animé par Jeanne Lise Pépin

Pécadilles est une pièce écrite en 1916 par Suzanne Glaspell qui préfigure les luttes des femmes qui se développeront dans les années ultérieures

Présentation du travail de l’année de l’atelier théâtre du lundi soir animé par Jeanne Lise Pépin

Pécadilles est une pièce écrite en 1916 par Suzanne Glaspell qui préfigure les luttes des femmes qui se développeront dans les années ultérieures .

Théâtre de la haute ville 51 Rue Notre-Dame

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 12 71 41 51

English : Spectacle Pécadilles de Suzanne Glaspell

Presentation of the year’s work by the Monday evening theater workshop led by Jeanne Lise Pépin

Pécadilles is a play written in 1916 by Suzanne Glaspell that prefigures the women’s struggles that would develop in later years

German :

Vorstellung der Jahresarbeit des Theaterworkshops am Montagabend, der von Jeanne Lise Pépin geleitet wird

Pécadilles ist ein 1916 von Suzanne Glaspell geschriebenes Stück, das einen Vorgeschmack auf die Frauenkämpfe gibt, die sich in den späteren Jahren entwickeln sollten

Italiano :

Presentazione del lavoro dell’anno da parte del laboratorio teatrale del lunedì sera, condotto da Jeanne Lise Pépin

Pécadilles è un’opera teatrale scritta nel 1916 da Suzanne Glaspell che prefigura le lotte femminili che si sarebbero sviluppate negli anni successivi

Espanol :

Presentación del trabajo del año por el taller de teatro de los lunes por la tarde, dirigido por Jeanne Lise Pépin

Pécadilles es una obra escrita en 1916 por Suzanne Glaspell que prefigura las luchas femeninas que se desarrollarían en años posteriores

L’événement Spectacle Pécadilles de Suzanne Glaspell Granville a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Granville Terre et Mer